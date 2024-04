Les travailleurs de Dakar Dem Dikk (DDD) au Sénégal ont déclenché une grève paralysant les réseaux de transport urbain et international ce lundi. Cette action fait suite à une série de nominations et de promotions jugées clientélistes par le Directeur Général, provoquant des tensions et des frustrations parmi le personnel.

Les syndicats dénoncent ces décisions qui, selon eux, menacent la stabilité de l’entreprise et créent un climat de désarroi. Ils réclament l’annulation des dernières mesures administratives et une réévaluation de la situation des employés.

Pendant ce temps, les usagers affectés par l’arrêt des services expriment leur mécontentement et demandent le remboursement de leurs frais de transport.