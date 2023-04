Papa Demba Diallo, de nationalité sénégalaise, rejoint Africa50 avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement en infrastructures. Il est actuellement Directeur Général du Fonds souverain sénégalais FONSIS, après en avoir été le directeur exécutif depuis 2014, supervisant les unités TIC, Santé, Infrastructures, Transports et Services. Au cours de son mandat au FONSIS, M. Diallo a joué un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de croissance à long terme et de la stratégie d’investissement du fonds.

M. Diallo est un investisseur et un développeur de projets chevronné qui a occupé plusieurs postes de direction tout au long de sa carrière, notamment en tant que Directeur exécutif à Sonatel (Orange Sénégal) et Directeur général de Sonatel Business Solutions, ainsi qu’à des postes seniors au sein de la société de technologies Télécoms CoSine Communications, basée à San Francisco, et de British Telecom.

« Je suis ravi d’accueillir Demba au sein du Groupe Africa50. Il apporte une expertise approfondie en matière d’investissement et de gestion de fonds dans le domaine des infrastructures en Afrique. Je suis convaincu que son leadership, et son expérience dans le développement de projets bancables, sera un atout majeur pour assurer la croissance continue de l’activité de développement de projets du Groupe Africa50, un pilier essentiel de la stratégie du groupe », a commenté Alain Ebobissé, Directeur général d’Africa50.

« Je suis ravi d’avoir été nommé à la tête du fonds de développement de projets d’Africa50. Je me réjouis de rejoindre une équipe talentueuse et de contribuer à la croissance de l’impressionnant portefeuille d’investissements de cette organisation africaine qui fait la différence sur le continent », a déclaré M. Diallo à propos de sa nomination.

M. Diallo est titulaire d’une Maîtrise de Sciences de Gestion (MSG) de l’Université Paris-IX Dauphine en France, et de deux masters, en ingénierie des systèmes d’informations et en systèmes répartis télécom et informatique de Telecom Sud Paris en France.