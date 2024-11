Selon un communiqué de presse du Procureur de la République de Dakar, des éléments recueillis sur les circonstances de sa mort ont conduit à la décision de mener des investigations pour déterminer les causes exactes. Conformément à la loi, une autopsie a été ordonnée.

« Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a été informé du décès survenu en France de Monsieur Mamadou Moustapha BA ancien Ministre des Finances et du Budget », mentionne le communiqué.

Selon le document, les « renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifient que des diligences soient menées en vue de déterminer les causes de la mort ».

« Conformément aux dispositions de l’article 66 du code de procédure pénale, une enquête pour rechercher les causes de la mort a été ouverte et à cet effet, une autopsie a été ordonnée », peut-on lire dans le communiqué.

En conséquence, la levée du corps prévue ce dimanche à l’hôpital militaire de Ouakam n’est plus opportune et serait reportée à une autre date en attendant que l’autopsie soit bouclée et que le procureur donne son autorisation.