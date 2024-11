Placée sous le thème : « Synergie entre les acteurs : une protection sociale dynamique pour renforcer la résilience et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest » cette réunion de quatre jours, vise à créer une plateforme robuste de dialogue autour de la sécurité alimentaire. « Nous analyserons les réalisations et les défis pour maximiser les succès et surmonter les obstacles», selon la fonctionnaire principale chargée des politiques au bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest, Bintia Stephen Tchicaya.

La rencontre va aussi s’atteler aussi à consolider les efforts conjoints entre ses bureaux nationaux et ses partenaires régionaux, afin de répondre aux besoins pressants en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans une région en proie à des défis multidimensionnels.