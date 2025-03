Les autres décisions sont relatives à la mise en œuvre « satisfaisante » de la Stratégie nationale de l’état civil, en particulier du Programme d’appui au renforcement du système d’information de l’état civil dit programme NEKKAL, l’accélération de la digitalisation intégrale de l’état civil, en l’inscrivant parmi les priorités des projets de la New Deal technologique, la mise en œuvre de l’interopérabilité entre les différents systèmes des parties prenantes du système d’état civil et la définition d’un plan d’actions pour la régularisation des Sénégalais sans état civil et à le mettre en œuvre intégralement sur la période 2025-2026.

Le Premier ministre a, en outre, demandé la mise en œuvre un plan d’actions de renforcement de la gestion de l’état civil au niveau des postes diplomatiques et consulaires sur la période 2025-2026, en vue de faciliter l’enrôlement à l’état civil et le traitement diligent des requêtes de délivrance d’actes d’état civil des Sénégalais de l’extérieur.

Il a aussi préconisé de prendre, sans délais, les dispositions appropriées en vue de résoudre la problématique des élèves candidats aux examens de fin de cycle élémentaire, du BFEM et du baccalauréat sans pièces d’état civil, de manière ponctuelle, au plus tard le 30 avril 2025, pour les examens de l’année scolaire en cours, et de manière structurelle pour la cohorte d’élèves concernés par cette problématique au plus tard le 31 décembre 2025.

Pour finir, il a invité les autorités compétentes de procéder à l’audit financier des projets de digitalisation de l’état civil.

L’analyse diagnostique de la problématique de l’état civil au Sénégal présente un tableau « peu reluisant », marqué notamment par un total de 409 789 élèves des cycles préscolaire et élémentaire sans acte de naissance (2024) répertoriés dans le secteur de l’Education ; le coût élevé des jugements et audiences foraines ; le fléau de la fraude documentaire dans l’état civil, avec 1,72% des demandes de cartes nationales d’identité rejetées pour motif de présentation de faux extraits de naissance.