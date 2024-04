Fall continuera à assumer ses fonctions actuelles de directeur du Département des opérations non souveraines et de l’appui au secteur privé, où il supervise le portefeuille des opérations non souveraines de la Banque et assure la direction des investissements de la Banque dans les fonds d’investissement et les fonds de capital-investissement.

Sa nomination marque un retour à la Banque africaine de développement après quatre années passées à la Société financière internationale (SFI), où il a assuré la direction stratégique de la planification nationale et du dialogue ministériel dans le domaine des infrastructures en Afrique.

Avant de rejoindre la SFI, il a travaillé pendant 10 ans à la Banque, où il a occupé plusieurs postes dans les départements des secteurs public et privé, notamment celui de chef de division par intérim de la Division de la stratégie et du soutien transactionnel et celui de responsable de la Division des infrastructures non souveraines.

Il a également été le fer de lance de la gestion des connaissances et de la formation sur les opérations non souveraines avec la mise en place de parcours/modules sur les opérations non souveraines axés sur le financement de projets, les prêts aux entreprises, la modélisation financière, l’assistance technique, la gestion des relations avec les clients, les prises de participation et bien d’autres choses encore.

Au sein du Département du secteur public de la Banque, chargé de l’énergie, il a notamment travaillé sur des projets solaires et hydroélectriques. Il a également travaillé au sein du Département des risques de la Banque, où il a contribué à la définition et à la mise en œuvre du cadre d’adéquation des fonds propres et de la politique de gestion des risques de la Banque.

Avant de rejoindre la Banque, M. Fall était banquier d’affaires au sein de la division des financements structurés de la Société Générale à Paris.