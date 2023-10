Ce programme est ouvert aux startups tech dont les solutions favorisent des pratiques agricoles intelligentes, face au climat en Afrique, et qui opèrent actuellement au Sénégal ou envisagent d’étendre leurs activités au Sénégal dans un futur proche.

L’avenir de l’Agritech se déssine en Afrique

L’entrepreneuriat numérique est un moteur essentiel de la croissance économique et de la transformation digitale en Afrique. Selon le « Rapport sur la numérisation de l’agriculture en Afrique »1 publié en 2019 par le CTA (Centre de coopération agricole et rurale) et Dalberg Advisors, le marché des technologies numériques dans l’agriculture représente environ 2,3 milliards de dollars américains.

Les start-up Agritech proposent des solutions aux agriculteurs, qui y voient un moyen nouveau et efficace de multiplier leurs revenus, tout en augmentant leur capacité de production. Cependant, de nombreuses start-ups technologiques de la région ont du mal à briser les barrières qui les séparent de la maturité commerciale. C’est pour surmonter les difficultés d’accès aux capitaux, aux clients, aux marchés, aux infrastructures numériques et soutenir l’innovation numérique, que Orange et GIZ déploient ce programme.

Les candidatures sont maintenant ouvertes aux startups qui souhaitent développer leur activité au Sénégal, afin de postuler pour participer à un programme complet de renforcement des capacités. Ce programme offrira une formation et un encadrement sur l’identification de modèles commerciaux appropriés, la construction d’une infrastructure technique et l’établissement de conditions juridiques solides pour des partenariats gagnant-gagnant.

Quels sont les avantages du programme ?

Le « programme GreenAPI » est une initiative conjointe d’Orange et de GIZ qui vise à maximiser l’impact de l’agriculture intelligente sur le climat et les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles en Afrique.

Plus concrètement, le programme collabore avec Mlouma, une plateforme agricole numérique (DAP), pour regrouper des produits et services agricoles intelligents, permettant ainsi aux petits exploitants agricoles d’accéder à une gamme complète de services, susceptibles d’améliorer leur productivité et leurs moyens de subsistance par le biais d’un guichet unique.

Le pouvoir de la collaboration : regrouper les services agricoles numériques via des partenariats commerciaux gagnant-gagnant

En pratique, le programme permettra à environ 15 startups sélectionnées, d’intégrer leurs produits et services, en leur fournissant toutes les compétences nécessaires pour planifier et mettre en œuvre cette intégration. Environ trois de ces startups auront la possibilité de s’associer à Mlouma, ce qui leur offrira une occasion unique de concevoir et de piloter une offre de services commune avec, à la clé, un partenariat commercial viable à long terme.

Qui peut postuler ?

Les startups Agritech de tous les pays de la CEDEAO et du Cameroun, qui sont enregistrées, et qui envisagent de s’étendre au Sénégal. Les critères d’éligibilité et de sélection sont répertoriés sur la page d’informations sur la candidature.