Le POESAM récompense les projets innovants de startups, qui exploitent et développent de nouvelles technologies pour un impact sociétal positif

Les entrepreneurs des 17 pays dans lesquels Orange est présent, pourront candidater jusqu’au 18 mai 2025, en déposant leurs projets sur le site (https://apo-opa.co/3XHnehU).

Depuis 2011, le POESAM récompense les projets innovants de startups, qui exploitent et développent de nouvelles technologies pour un impact sociétal positif dans des domaines comme l’éducation, la santé, le e-commerce, l’agriculture ou l’environnement.

Orange souhaite à travers ce prix, contribuer au développement socioéconomique, soutenir l’innovation sociale et environnementale et encourager l’entrepreneuriat.

Les lauréat-e-s recevront pour le développement de leur solution une contribution financière de 25 000€ pour le 1er lauréat, 15 000€ pour le 2ème lauréat et 10 000€ pour le 3ème lauréat. La lauréate du Prix Féminin International recevra 20 000 €.

En sus du soutien financier, les lauréats du POESAM vont bénéficier d’un accompagnement au sein des Orange Digital Centers avec la perspective de développer leur business hors des frontières de leurs pays respectifs.

Depuis son lancement en 2011 le POESAM qui a reçu près de 15 000 candidatures. Plus de 500 entrepreneurs ont été ainsi accompagnés et récompensés dont une centaine au niveau international.