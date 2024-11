« Il est devenu indispensable et urgent pour l’Afrique de développer ses infrastructures dans tous les domaines », selon plusieurs intervenants au « One Africa Forums »

C’est, en effet, l’objectif à atteindre en réunissant l’ensemble des parties prenantes au financement des Infrastructures en Afrique pour échanger autour des problématiques.

A en croire la directrice générale de One Africa Forums, l’Afrique connait un déficit de financement de plus de 100 milliards de Dollars freine ces ambitions dans la construction. Alors conformément au thème de cette quinzième édition, « il faut briser les Silos et repenser les modèles. »

Ainsi, elle a fait comprendre que « Le FAI veut créer une plateforme de réflexion réunissant les acteurs publics et privés de ce secteur névralgique et crucial pour les économies de nos pays, afin de partager les meilleures pratiques du secteur des infrastructures. »

Le directeur des infrastructures routières et du désenclavement, Mamoudou Alassane Camara qui indique les difficultés auxquelles les pays africains sont confrontés pour résorber ce déficit trouve que « nous ne devons pas désespérer. Et pour atteindre l’objectif, il faut une très organisation de nos Etats, par une planification beaucoup plus rigoureuse. Il faut qu’on évite de travailler tout le temps dans les urgences. Et je pense que le Sénégal mesurer tout cela en se projetant vers l’Horizon 2050 pour mieux prendre en charges ces questions liées au développement des infrastructures. »

Il propose, cependant, de bâtir un secteur privé fort qui au-delà des efforts des gouvernements, peut contribuer à la résolution de cette question en accompagnant les Etats dans le développement des infrastructures. Car financer les infrastructures demande des ressources importantes, mais aussi il faut une certaine sécurité à long terme. Donc, c’est une stratégie. Il faut bien planifier, créer les conditions pour que le secteur privé de contribuer au développement des infrastructures. »

La directrice du One Africa forums, Hind Sidqui, de rappeler que le Sénégal a été choisi pour l’organisation de la 15ᵉ édition du Forum africain des infrastructures parce que le pays est une référence dans ce domaine en Afrique.