Mme Marina Kabou, membre du Réseau pour la migration et le développement (REMIDEV) rappelle, pour le déplorer, les différentes étapes par lesquelles l’on doit passer pour obtenir un visa. « La démarche suppose se plier à d’interminables procédures en ligne et aussi des démarches physiques. D’abord, le demandeur de visa doit solliciter un rendez-vous via une plateforme électronique, après quoi, il lui faudra déposer son dossier soit au niveau de l’ambassade du pays où il souhaite se rendre ou bien auprès du prestataire de la représentation diplomatique ciblée ».

« Une situation assez compliquée », juge Marina Kabou dans un entretien à la radio privée RFM, signalant que « bon nombre de compatriotes parmi lesquels des patients, des étudiants, des hommes d’affaires, des universitaires, etc n’ont pas pu voyager, faute d’avoir pu décrocher le rendez-vous pour l’obtention du visa »

Elle qualifie de « discriminatoire » et d’« injuste » cette situation, relevant, pour s’en désoler que « les ressortissants de l’Ue n’ont pas besoin de visa pour séjourner au Sénégal, mais il leur suffit juste d’acheter le billet alors que pour nous ce sont d’interminables procédures ».

Rappelant que la migration est un droit humain fondamental prévu par la déclaration universelle des droits de l’homme, elle bat en brèche les informations largement relayées par les medias internationaux laissant croire que l’Europe est envahie par les migrants. « La migration est beaucoup plus importante en Afrique », affirme-t-elle, assurant que « la majorité des Africains circule à l’intérieur du continent ».

Marina Kabou demande de « meilleures » conditions d’accueil et de traitement pour les demandeurs de visa, un assouplissement des procédures de délivrance de visa le remboursement des frais de visa en cas de refus, le paiement des frais de visa seulement pour les bénéficiaires, la suspension de l’externalisation des démarches de délivrance des visas.

Elle plaide aussi pour la réduction du délai pour la délivrance du visa « Lorsque tu fais une demande de visa, ils gardent ton passeport durant deux mois ou plus avant de te le rendre sans aucune explication sur les motifs du refus », s’offusque-t-elle.

Arnaque financière

« La procédure est biaisé et elle est injuste, il faut donc une réforme humaniste », propose-t-elle, invitant les chefs d’Etats africains à prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à cette situation « déplorable ».

Interpelé sur ce sujet, Massokhna Kane, avocat et président de SOS Consommateurs estime que « cela fait trop longtemps que l’on dénonce cette injustice qui n’a que trop durer, parce que ce n’est pas un parcours du combattant mais plutôt un parcours d’humiliation pour les demandeurs de visa et même d’arnaque financière car au bout du compte, non seulement l’on ne vous donne pas de visa, l’on ne vous explique pas les motifs du refus et en plus on ne vous rembourse pas votre argent ».

Se voulant plus explicite, il indique que les difficultés suscitées par la délivrance des visas de l’Ue ont fini par créer un véritable business avec les intermédiaires. Il estime ainsi qu’il faut restaurer la réciprocité du visa avec l’Ue, quoi qu’il puisse nous en coûter. « Ne serait-ce que pour l’honneur il est temps que le Sénégal rétablisse la réciprocité des visas », faisant remarquer que « les ambassades qui rechignent à délivrer des visas aux Sénégalais ont trop de faveurs et ont souvent tendance à privatiser des rues de Dakar avec des blocs de béton ».