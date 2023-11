Ce partenariat stratégique vise à relever les défis de la connectivité et de la cybersécurité au sein des aéroports sénégalais.

« Nous venons aujourd’hui signer cet accord-cadre de coopération entre AIBD SA et SENUM SA. Cet accord contribuera à accompagner AIBD dans la relève du défi de l’innovation et de la résilience », a indiqué Abdoulaye Dièye, directeur général de l’AIBD.

Ce partenariat va tourner, « autour du conseil dans le domaine du numérique, de la mise en œuvre de solutions d’infrastructure, pour améliorer notre connectivité et accompagner notre transformation digitale, de la collaboration en matière de cybersécurité et de la formation dans le digital », a poursuivi M. Dièye.

Senum SA s’engage également à accompagner AIBD SA dans la mise en œuvre de sa stratégie de transformation digitale, à mettre à la disposition d’AIBD SA des licences et abonnements à des logiciels payants, à l’accompagner dans le domaine de la cyber-sécurité et fournir l’accès à l’infrastructure publique de gestion des clés pour le chiffrement et la signature électronique.

A cela s’ajoute la mise en place d’une démarche éco-responsable avec le recyclage des déchets électriques et électroniques.

Le Dg de l’Aibd SA estime que dans sa volonté de faire du Sénégal un hub aérien, la direction s’appuie beaucoup sur le numérique et les initiatives en cours, portées par des privés et des structures publiques comme SENUM.

Renforcer la connectivité et de la cybersécurité

A titre d’exemple, les travaux d’installation du câble sous-marin 2Africa, qui reliera 33 pays à travers 3 continents (Europe de l’Ouest, Moyen-Orient, Afrique), viennent notamment d’être lancés ce 31 octobre. Avec cette infrastructure, c’est notre capacité pour le haut débit qui sera considérablement renforcée. Toutes ces initiatives concourent à mettre en œuvre la stratégie Sénégal Numérique 2025 », a-t-il indiqué.

Pour Cheikh Bakhoum, directeur général de Senum S.A, « cet accord vient étoffer et rendre perfectible le grand potentiel d’excellence qui existe au sein de nos institutions respectives qui ont pour centre d’intérêt commun de se positionner en hub de référence au niveau continental et international ».

Une panoplie de services Senum SA s’engage également dans le cadre de ce partenariat selon M. Bakhoum, à « mettre à la disposition d’AIBD SA des licences et abonnements à des logiciels payants », à lui « fournir l’accès à l’infrastructure publique de gestion des clés pour le chiffrement et la signature électronique, entre autres ».

Concernant l’accès et la connectivité, le directeur général de l’AIBD annonce qu’«une part belle est accordée au programme de reconstruction/réhabilitation des aéroports régionaux, afin de les mettre en phase avec les meilleurs standards en termes de sûreté et de sécurité ».

Avant de conclure : « nous souhaitons tirer parti de la technologie, afin d’améliorer l’expérience des voyageurs, notamment à travers la digitalisation et la mise en œuvre d’équipements innovants pour faciliter le parcours passager et améliorer la gestion de nos plateformes aéroportuaires. »