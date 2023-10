La nomination de Doudou Ka à ce très stratégique poste ministériel n’est pas usurpée, tant l’homme a fini de convaincre de par son engagement politique infaillible, mais aussi de par son parcours professionnel digne d’éloges. Doudou Ka a le profil de l’emploi.

Un DEUG en Sciences obtenu en 1999 à l’université Paris VI (Pierre et Marie Curie), il a intégré l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées de Paris d’où il sort en 2001 avec le titre d’ingénieur civil des ponts et chaussées.

Doudou Ka a démarré sa carrière comme consultant junior Siebel à Deloitte France. Il y passa 10 mois avant de rentrer au pays pour occuper le poste d’ingénieur financier au Groupe Sonatel de 2001 à 2002.

Après un passage à APIX SA comme conseiller technique du directeur général entre 2002 et 2004, il est nommé directeur de mission à BMCE Capital de 2004 à 2005. Un poste qu’il cumule avec le poste de directeur financier et du Système d’information à CMA CGM entre 2004 et 2005. Entre 2008 et 2013, il devient directeur général de AFISS Conseil entre 2008 et 2012.

A l’avènement de Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, Doudou Ka est nommé conseiller spécial du président de la République, coordonnateur du pôle des grands projets de l’État de 2012 à 2014.

Les fonts baptismaux

Cumulativement à ce poste, il a été le représentant du président de la République au sein du Conseil de surveillance de l’Ageroute de 2012 à 2019. De 2013 à 2020 il fut le premier Administrateur du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) qui venait d’être porté sur les fonts baptismaux. Durant ces sept années, il a contribué à faire du FONGIP l’une des institutions financières de garantie de référence en Afrique de l’Ouest.

Nommé directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) le 4 janvier 2020, Doudou Ka propose le plan stratégique pour faire du Sénégal le 1er hub sous régional de l’Afrique. L’adoption du plan stratégique en conseil présidentiel en avril 2021 a abouti à la fusion d’AIBD et ADS (aéroports du Sénégal) pour la gestion et l’exploitation de tous les aéroports du Sénégal.

Par la suite, il est promu dans le premier gouvernement d’Amadou Bâ, en septembre 2022, en tant que Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.

Douze mois plus tard, le voici à la tête du stratégique ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération où il remplace Oulimata Sarr.