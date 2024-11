Malgré la reprise de la croissance économique, qui était de 3,19 % au deuxième trimestre et de 2,98 % au premier trimestre, le taux de croissance reste inférieur à l’objectif de 6 % fixé par le président Bola Tinubu lorsqu’il a pris ses fonctions l’année dernière dans la nation la plus peuplée d’Afrique.

Mais l’économie du Nigeria a progressé à un taux annuel de 3,46% au troisième trimestre de 2024, dépassant l’estimation médiane de 2,86% dans une enquête de Bloomberg. La croissance, en hausse par rapport aux 3,19 % du trimestre précédent, a été stimulée par les fortes performances des secteurs des services et du pétrole, selon le Bureau national des statistiques.

Le secteur pétrolier a progressé de 5,17 %, grâce à une augmentation de la production de 1,47 million de barils par jour et à l’amélioration des infrastructures. Le secteur est prêt à poursuivre son expansion avec la raffinerie de pétrole Dangote qui augmente sa production et l’entrée en service de nouveaux gisements. Le budget 2025, qui doit être présenté par le président Bola Tinubu le 27 novembre, prévoit que la production de brut atteindra 2,06 millions de barils par jour et que le prix du pétrole s’élèvera à 75 dollars le baril.