La CCDA est organisée chaque année pour discuter des principaux défis liés au changement climatique et au développement auxquels le continent est confronté. Elle se tient à l’initiative conjointe de la Commission de l’Union africaine (CUA), la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et de la Banque africaine de développement (BAD).

L’édition de cette année organisée en collaboration avec le Ministère de l’environnement, du changement climatique et des forêts du Kenya et avec le soutien de l’Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA),

Elle constituera le segment technique du Sommet africain sur le climat (ACS) qui a pour thème général, « Solidarité africaine pour l’action mondiale contre le changement climatique », qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi, au Kenya.

La onzième édition de CCDA a pour objectif global de produire des recommandations analytiques détaillées et factuelles sur les différents sous-thèmes de l’ACS. Les rapports de la conférence contribueront aux déclarations finales des chefs d’État et de gouvernement africains, en vue et au-delà de la COP28 de la CCNUCC qui se tiendra aux Émirats arabes unis (EAU).

La conférence réunira des décideurs politiques africains de haut niveau, des hauts fonctionnaires, des experts en changement climatique, des Organisations de la société civile et d’autres parties prenantes pour délibérer sur les sous-thèmes dudit Sommet.