À l’aube du SIM Sénégal 2025, Monsieur Ousmane MBAYE, Président de la Chambre des Mines du Sénégal (CMDS) appelle à une transformation profonde du secteur minier africain : passer d’un modèle purement extractif à une économie créatrice de valeur ajoutée locale. Former, innover et structurer les écosystèmes industriels, telles sont les clés d’une industrialisation portée par les Africains, pour l’Afrique.

La CMDS réaffirme sa volonté de défendre les intérêts du secteur minier et de promouvoir les bonnes pratiques. Comment cette mission se traduit-elle concrètement pour accompagner le développement durable de l’industrie au Sénégal ?

La Chambre des Mines du Sénégal réaffirme avec force sa volonté de défendre les intérêts du secteur minier tout en étant un acteur engagé dans la promotion des bonnes pratiques. Mais au-delà des déclarations d’intention, cette mission se traduit par des actions concrètes, structurées autour d’un objectif central : accompagner un développement durable, inclusif et responsable de l’industrie minière au Sénégal.