A travers ce partenariat entre Wave Digital Finance et GSIE, tout client détenteur d’un compte Wave et d’un compte domicilié au niveau des institutions partenaires d’« INTERCO Mobile Banking » peut effectuer des dépôts et retraits sur son compte sans se déplacer, partout et à tout moment.

En effet, le groupe GSIE a conçu et développé une plateforme dénommée « INTERCO Mobile Banking » qui permet aux clients communs des établissements de monnaie électronique (Wave et autres) et SFD / banques, d’accéder à leur compte bancaire 24h/24 et 7j/7 depuis leurs mobiles. Wave a une connexion unique avec la plateforme « INTERCO Mobile Banking » pour accéder à toutes les institutions financières partenaires de GSIE.

« Cette signature va permettre aux SFD d’offrir à leurs clients de pouvoir transférer de l’argent de leurs comptes SFD vers Wave et vice-versa. L’impact pour les clients, c’est beaucoup plus de facilité, car on va leur permettre de digitaliser leurs transactions. Ils vont économiser en déplacement pour aller dans des SFD pour effectuer le remboursement de leur crédit. », s’est félicitée Coura Sène Tine, directrice de Wave Digital Finance Sénégal.

Le client d’un SFD peut obtenir du crédit directement dans son porte-monnaie Wave. Il pourra ensuite effectuer directement le remboursement dans son même porte-monnaie qu’il peut alimenter à travers les 13.000 points Wave sur le territoire, selon Coura Sène Tine. Pour les SFD, « c’est une extension de leur réseau, qui va se combiner à l’extension de leur propre réseau », a ajouté la directrice de Wave Digital Finance Sénégal.

Ce service est opérationnel depuis le 26 octobre 2023 avec le Partenariat pour la Mobilisation de l’Épargne et le Crédit au Sénégal (PAMECAS) et la Fédération des Associations de Développement Communautaire (FADEC) qui seront vite rejoints par de nombreux autres SFD en cours d’intégration, selon Wave.

« Cette signature démontre que Wave est un acteur de l’inclusion financière et de l’inclusion économique de manière générale. Mais également que Wave est un acteur qui favorise le partenariat avec l’écosystème des entreprises services numériques notamment les Fintech », s’est félicité Antoine Ngom, directeur général de GSIE Technology

L’inscription pour bénéficier de ce nouveau service se fait au niveau d’une agence domiciliataire auprès d’un conseiller clientèle. L’intégration technique pour l’ensemble des partenaires banques/SFD se fera progressivement en vue de la mise en service au bénéfice de la population.