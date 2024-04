« Une enquête sera ouverte et diligentée par le ministère de l’intérieur »

Ce lundi matin Dakar s’est réveillé sans les bus de transport appelé Dakar Dém Dikk. Les travailleurs de cette société publique ont décrété une grève parallélisant le transport dans la capitale sénégalaise. Et dans le mis journée leur ministre de tutelle a rencontré le syndicat de ces chauffeurs et techniciens. El hadji Malick Ndiaye Ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens s’est adressé a eux et a pris des décisions.

« Une enquête sera ouverte pour en savoir plus sur ce qui s’est passé réellement. Nous en avons discuté avec notre collègue du ministère de l’intérieur qui va la diligenter. Nous sommes au courant de ce qui a provoquer votre mouvement d’humeur et nous sommes en train de faire le nécessaire. Je suis venu de manière inopiné comme j’ai le droit de le faire dans tous les services qui sont sous la tutelle de mon ministère. A tout moment je peux venir pour voir comment se porte le travail. Le plus important nous savons que cela ne vous fait pas plaisir de voir les sénégalais se lever tôt sans pouvoir aller au travail.

Mais, il y a des soubassements qui occasionnent des problèmes, parmi vos motifs de grève dont nous sommes bien informés comme certaines pratiques non conformes, je vous informe que ce n’est pas seulement à Dakar Dem Dikk mais dans plusieurs secteurs et nous y travaillons nuit et jour pour régler le problème. A la suite de cette rencontre, j’irai voir le directeur général , mais avant cela des notes lui ont été envoyées.

Sachez que nous allons le régler, je vous demande d’aller reprendre votre travail puisque nous attelons a résoudre la situation et ce n’est pas des promesses, car dans le cadre général nous sommes en train de régler plusieurs problèmes qui sont similaires à ceux-ci. Encore une fois je vous demande de reprendre le travail ».

Ainsi, après un début de semaine mouvementé, les employés reprendront le service demain mardi. Un accord a été trouvé suite à la rencontre avec le ministre El Malick Ndiaye, pour rappel, les protestations étaient remontés contre des promotions jugées partisanes et des conditions de travail précaires.