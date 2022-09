« D’avril 2019 à aujourd’hui et avant, en tant que conseiller spécial du président de la République, président du Conseil d’administration de l’aéroport et puis en tant que directeur général du Fonsis, servir au côté du chef de l’État a été une expérience très enrichissante, une opportunité unique pour contribuer à l’émergence », s’est réjoui M. Hott.

Il a également rappelé que le ministère de l’économie du plan et de la coopération était « une force de proposition exceptionnelle », pour organiser la riposte économique et sociale avec notamment l’élaboration du Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES), sans compter le Plan d’actions prioritaires 2 ajusté et accéléré (PAP 2A).

« Le ministère a également réussi la mobilisation entre 2019 et 2022.Plus de 5000 milliards de francs par de financements extérieurs et en financement concessionnel et en financement semi-concessionnel pour financer les projets importants », a ajoute Amadou Hott.

Il a tenu à dire que ces « réalisations ont pu être possibles grâce à une équipe de collaborateurs compétents, dévoués, fortement engagés et rompus à la tâche »



La nouvelle ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Mme Oulimata Sarr a salué le travail accompli par son prédécesseur à la tête du ministère.

« Nous nous attèlerons en mode fast-track à faire face aux défis du moment, liés à la crise sanitaire, à l’emploi des jeunes et des femmes, la cherté de la vie avec l’inflation galopante, le panier de la ménagère, les soucis du secteur privé national et la compétitivité de notre économie » a-t-elle assure

Celle qui était jusqu’ici Directrice régionale de Onu Femmes a, en outre, déclaré que « l’objectif n’est autre que le retour du Sénégal dans la trajectoire de croissance forte d’avant Covid-19 afin de maintenir le cap sur l’émergence».

Tamaltan Inès Sikngaye