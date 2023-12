La cérémonie est prévue le jeudi 7 décembre 2023 à 15 heures précises au Théâtre national Daniel Sorano, sous la présidence effective de Monsieur Doudou KA, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération.

A cette occasion, plus de 200 agents issus de 101 autorités contractantes, recevront leur attestation de formation. Ces sessions de formation mises en œuvre dans le cadre de la campagne « Tabax sunu PPP, nguir tabax sunu reew » se sont déroulées du 09 mai au 22 septembre 2023 sous forme d’ateliers d’échange et de partage. Elles étaient assurées par des experts des organes de la commande publique du Sénégal et par des consultants aux profils et parcours riches et reconnus dans le domaine de la commande publique.

Au total, 473 agents de l’Administration centrale, des collectivités territoriales, des Agences régionales de Développement (ARD), des Sociétés nationales, des Agences d’exécution et programmes impliqués dans l’exécution des projets et des autorités contractantes porteuses de projets en préparation ont été formés. A la fin de cette formation, les récipiendaires ont acquis de nouvelles connaissances sur le cycle de vie d’un projet PPP ; des théories à la préparation, en passant par la structuration, l’exécution, le contrôle et l’audit des projets PPP, entre autres.

Cette initiative commune et inédite de l’UNAPPP, de l’ARCOP et de la DCMP a pour ambition de garantir la professionnalisation des acteurs de la commande publique, par une meilleure appropriation et une bonne maîtrise des procédures liées aux contrats de partenariat public-privé. La stratégie coordonnée des organes de la commande publique a été un véritable atout ayant permis la prise en charge de cette formation.

Introduits dans le cadre juridique de la commande publique à la faveur de la réforme du secteur intervenue en 2021, les partenariats public-privé (PPP) ont pour ambition, notamment, de permettre à l’Etat d’avoir une panoplie de schémas, de choix pour réaliser sa politique en matière d’infrastructures et de services.

Ce nouveau cadre veut responsabiliser les autorités contractantes qui, pour relever le défi de l’exécution qualitative des projets, doivent disposer de ressources humaines de qualité. A cet égard, le renforcement régulier des capacités des acteurs intervenant dans la chaîne de passation et de contrôle des PPP est une nécessité.