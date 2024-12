Il a souligné une année marquée par des défis majeurs menaçant la paix et l’unité régionale, mais aussi par la résilience et l’engagement collectif des États membres et des institutions de la Communauté. Alors que 2025 marquera le Jubilé d’Or de la CEDEAO, Dr Touray a appelé à faire de cette année un tournant pour bâtir une communauté plus forte, fidèle aux idéaux de paix, d’unité et de prospérité.

Dr Touray a exprimé également sa gratitude envers le personnel des institutions de la CEDEAO : pour leur dévouement et leur travail au service des aspirations des populations, Les dirigeants des États membres : pour leur engagement constant en faveur de l’unité régionale et Les partenaires de la CEDEAO : pour leur soutien aux projets transformateurs de la Communauté.

Enfin, il a invité tous les acteurs à unir leurs efforts pour faire de la CEDEAO un modèle de développement, de solidarité et de prospérité partagée.