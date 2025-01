En effet, le Chef de l’Etat qui rend hommage aux Forces de défense et de sécurité, épris de paix et garant de la souveraineté nationale, estime qu’il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable.

« C’est pourquoi l’une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance. C’est un impératif pour permettre à tous les projets de développement, portés par la Vision Sénégal 2050 dans le Pôle Économique Sud de voir le jour. Dans cette perspective, j’ai initié le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), afin d’accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance », a clamé le Chef de l’Etat.

Sachant, dans cette même dynamique, que les Sénégalais aspirent à de meilleures conditions de vie, à une justice sociale accrue, le président Bassirou Diomaye Faye compte exécuter toutes les orientations du programme de développement de son Gouvernement présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale. D’après lui, « c’est pour répondre à cette légitime aspiration en replaçant le citoyen au cœur de l’action publique. »

Le président de la République de miser de ce fait sur « la concertation et la consultation afin de faire de chaque citoyen un acteur décisif de la rupture et de la construction nationale. Les Assises de la Justice et les Etats généraux du Transport ou de l’Industrie, déjà tenus, en témoignent éloquemment. Cette démarche se poursuivra à travers les Assises nationales des Daaras et les concertations sur l’Enseignement supérieur ainsi que dans d’autres secteurs, pour renforcer l’adhésion nationale et la participation de chacun à ce processus de développement. »