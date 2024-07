C’est dans un communiqué publié ce jour par la direction de la Somisen/Sa qu’il a été informé du déplacement de leur nouveau directeur général, Me Ngagne D Touré.

Cet événement international verra la participation de +300 participants, de +51 intervenants, +26 exposants et de +21 pays; ce qui permettra de découvrir les initiatives le plus dynamiques à venir dans le domaine extractif Africain.

MOTA est aussi une opportunité de forger des partenariats stratégiques et de contribuer au dialogue qui façonne l’avenir de l’exploitation minière en Afrique.

En marge de cet événement , Me Ngagne Demba Touré effectuera une série de rencontre avec des partenaires techniques et financiers pour discuter de la nouvelle orientation stratégique de la société nationale des mines du Sénégal sous son magistère, de ses projets miniers phares, des opportunités d’investissement dans les minéraux stratégiques, dans une nouvelle approche de coopération mutuellement bénéfique aux parties et soucieuses du développement durable.