La Société de Gestion d’OPC (SGO) Impaxis Asset Management West Africa indique dans le document publié ce jour que Madame Marième YOUM KOBAR a été nommé à ce poste avec prise de fonction depuis le 1er juillet 2024.

Il rappelle également que Mme KOBAR Marième est dotée d’un riche parcours professionnel d’une vingtaine d’années dont près de 18 années dans le secteur financier, et plus précisément dans les activités de banque d’investissement et de marchés en France (au sein du Crédit Agricole CIB) et en Afrique de l’Ouest (avec le Groupe Impaxis qu’elle a rejoint en septembre 2020).

Avant d’être portée à la tête de la SGO du Groupe Impaxis, Madame Kobar occupait les fonctions de Directrice générale adjointe au sein de la société de gestion et d’Intermédiation Impaxis securities SA et a contribué fortement à la quête de l’excellence dans la gestion des opérations du groupe et à son positionnement stratégique sur l’écosystème local et sous régional.

En complément de ses solides compétences transversales sur la Finance, Madame Kobar est une férue de la stratégie et de l’excellence opérationnelle avec un riche vécu professionnel sur ces

domaines, sanctionné également par de prestigieuses certifications. Elle a contribué à la mise en œuvre de projets stratégiques phares pour le Crédit Agricole CIB en France, à Francfort et à New

York, et a dirigé pendant quatre années les services de Conseil en Stratégie Organisation et Performance du Cabinet Mazars Sénégal, accompagnant de grandes sociétés du secteur bancaire, public et industriel à la réflexion et à la mise en œuvre de leur stratégie de

développement.

Le Président du Groupe Impaxis M. Momar Ndour et M. Ababacar Diaw, Directeur associé, déclare suite à la nomination de Mme KOBAR Marième YOUM : « nous sommes convaincus que les compétences de Mme KOBAR en Finance combinées à ses appétences pour la réflexion stratégique et l’innovation seront de forts atouts pour faire de la SGO du Groupe Impaxis un vrai

levier de mise en œuvre de l’ambition du Groupe qui est de Bâtir l’Afrique de demain par l’excellence et l’innovation financière. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions afin que le Groupe Impaxis puisse apporter sa contribution dans le développement de la gestion d’actifs dans la région à travers la proposition aux investisseurs des produits innovants,

durables et rentables», indique le communiqué.