Celui qui est présenté comme un des concepteurs du Plan Sénégal émergent (PSE), a un parcours d’une vie dédiée aux Finances.

Diplômé de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée de Dakar en 1991, Mamadou Moustapha Bâ va intégrer le ministère de l’Economie et des Finances, avant de rallier la Belgique pour poursuivre son cursus universitaire.

Bâ décrochera, dans un premier temps, un diplôme de Politique de Développement avant d’obtenir un Master en Gestion et Administration Publique a l’Institut de Politique et de Gestion du Développement de l’Université d’Anvers, d’où il est également sorti major de sa promotion, respectivement en 1998 et 1999

De 1992 à 2000 (excepté la période de formation en Belgique) M. Ba a travaillé en tant que chargé de programmes à la Direction de la Coopération Économique et Financière (DCEF).

Nommé à la tête de la Direction générale des Finances en 2014, M. Bâ s’est chargé de la gestion des relations de coopération financière avec les collectivités et organismes publics et privés, étrangers ou internationaux.

Mamadou Moustapha Bâ, né le 06 Aout 1965, est également auteur de plusieurs ouvrages scientifiques entre 1991 et 2006.