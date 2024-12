Cette levée de fonds a été réalisée le lundi 23 décembre 2024. Il faut savoir qu’elle dépasse les attentes initiales et témoigne de la confiance des investisseurs, majoritairement maliens, dans l’économie du pays.

Et pour cause, l’opération, qui visait initialement à mobiliser 100 milliards de FCFA via l’émission simultanée de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT), a enregistré un taux de couverture remarquable de 116,65%.

Cela signifie que le Trésor public malien a reçu des propositions d’investissement pour un montant total de 116,64 milliards de FCFA.