Dans son discours à la nation dimanche soir, à la veille du nouvel an 2024, le dernier qu’il a délivré en tant que président de la République, Macky Sall a révélé que cette Fondation lui donnera l’occasion de continuer à s’investir dans des causes qui lui sont chères, parmi lesquelles la coexistence pacifique des peuples, le dialogue des cultures et des civilisations, le développement durable et inclusif, la justice climatique, le financement de la santé, le développement des infrastructures en Afrique et la réforme de la gouvernance mondiale.

Il a, d’autre part, renouvelé sa disponibilité à servir le Sénégal. « Je resterai ensuite disponible et de bonne volonté, car j’ai le Sénégal chevillé au corps ; et j’ai le Sénégal au cœur », a-t-il dit.

Poursuivant son propos sur un ton empreint d’émotion, le président Sall ajoute : « Mon cœur battra toujours pour notre pays, parce que ce qui nous lie -notre histoire et notre destin communs- transcende mes fonctions officielles ».