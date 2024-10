« Le sens de ce geste va en droite ligne avec la politique en matière de genre et d’équité au sein du ministère. C’est pourquoi la cellule genre et équité a initié cette très belle journée en soutien aux femmes en proie à cette maladie silencieuse. Qui appelle, en plus des préoccupations de santé, des considérations économiques face aux difficultés à se prendre en charge. C’est pourquoi, le ministère, à travers la cellule, a magnifié cette journée avec un appui considérable pour soutenir et soulager l’association Lisca qui mène ce combat noble contre la maladie, pour l’épanouissement des victimes du cancer du sein et du col de l’utérus », a soutenu le directeur de cabinet du ministre, Professeur Maïssa Diakhaté.

Dr Madame Fatim Gueunoune pour sa part a salué cet appui financier et de souligner que : « nous avons un problème de radiothérapie à l’hôpital Dala Diam. Nous vous demandons de porter ce plaidoyer. Parce que 80% de la population est démunie. C’est de notre devoirs d’accompagner les malades. Et Le geste du ministère de l’énergie est une excellente chose. Nous comptons sur des appuis des ministères, des populations et de la cellule genre et d’équité. C’est pourquoi nous demandons au professeur de transmettre tous nos remerciements au ministre Birame Souleye Diop. La Senelec dépendant de ce ministère, nous leur demandons de nous aider avec la radiothérapie. Le problème est lié à la haute tension dans la zone où se trouve l’hôpital Dalal Diamou. »

Là-dessus, le Directeur de Cabinet, représentant du ministre, promet « de remonter l’information à la Senelec qui est sous contrôle du ministère de l’énergie du Pétrole et des Mines. Par rapport à l’utilisation des appareils, le niveau de tension de l’électricité compte pour une meilleure prise en charge de la maladie tant sur la plan chimiothérapie que sur le plan de d’autres aspects. Nous allons rencontrer les services techniques de l’Hôpital Dalal Diamou pour identifier les causes et savoir les difficultés et au besoin les accompagner. »

Cette journée de remise de don consistait aussi à « sensibiliser les travailleurs des secteurs de l’énergie, du pétrole et des mines, sur les mesures de prévention. »