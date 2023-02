‘’L’Afrique est encore plus à la traîne, le continent représentant désormais la plus forte proportion de pauvres dans le monde, toutes régions confondues’’, a-t-il dit, la conférence de presse qui précède la 55e session de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, qui se tiendra du 15 au 21 mars 2023 a Addis Abeba (Ethiopie).

La conférence se tiendra sur le thème ‘’ « Favoriser la reprise et la transformation en Afrique pour réduire les inégalités et les vulnérabilités ».

‘’Le risque de ne pas atteindre les objectifs en matière de pauvreté et d’inégalité fixés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons, de l’Union africaine, est ‘’plus élevé qu’il ne l’a jamais été’’, s’est-il alarmé.

Pedro a également soutenu que la capacité des pays africains à lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités est également fortement limitée par le déclin de la croissance économique, le rétrécissement de la marge de manœuvre budgétaire, l’augmentation de la dette, les chocs liés aux matières premières et le durcissement des conditions financières mondiales.

‘’La pauvreté et les inégalités en Afrique représentent des risques élevés pour la prospérité, la paix et la sécurité, et plus largement pour le contrat social’’, a-t-il indiqué, pointant du doigt l’impact des chocs causés par le COVID -19, la guerre en Ukraine et le changement climatique qui ont poussé davantage de personnes dans l’extrême pauvreté et ont accru les inégalités dans le monde entier.

La conférence de la CEA vise donc à renouveler l’attention et l’action sur la réduction de la pauvreté, des inégalités et des autres facteurs qui ont rendu la population africaine continuellement vulnérable à ces fléaux.

Les efforts de redressement doivent être favorables aux pauvres et inclusifs, en vue de favoriser un nouveau contrat social qui offre des chances égales à tous.

Toutefois, il a reconnu que des opportunités considérables pour atteindre ces objectifs existent sur le continent et au-delà, notamment grâce aux activités menées dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) , aux investissements verts, à la transformation numérique et aux réformes de l’architecture financière mondiale.

La Conférence réunit chaque année les ministres des Finances, de la Planification et du Développement économique des pays africains membres, les gouverneurs des banques centrales, les entités du système des Nations Unies, les institutions financières panafricaines. Des représentants des institutions universitaires et de recherche africaine, les partenaires du développement, les organisations intergouvernementales et d’autres acteurs clés, y prendront aussi part.

Les débats porteront sur l’état du développement économique et social en Afrique, les progrès de l’intégration régionale et d’autres questions pertinentes pour le continent.