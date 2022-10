Sani Yaya, également ministre togolais en charge de l’économie et des finances, intervenait ce vendredi à Dakar, lors de la troisième session ordinaire du conseil des ministres de l’Union

Des prévisions de croissance de l’Uemoa qui démontrent que les économies des pays membres restent « globalement résilientes », selon Sani Yayi, soulignant que ces résultats ont été obtenus dans un contexte international « peu favorable » marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine et les effets de la crise sanitaire du Covid-19.

Malgré ces bonnes perspectives, a-t-il poursuivi, les économies des Etats membres de l’Union restent également confrontées aux difficultés d’approvisionnement en produits alimentaires et en intrants agricoles. Ceci, du fait que les deux belligérants (Russie et Ukraine) étant les principaux fournisseurs des États de l’Union pour ces catégories de produits susmentionnées.

Il a aussi noté que la flambée des prix des céréales et des engrais notée sur les marches mondiaux a poussé les États membres de l’Uemoa à prendre des mesures, essentiellement budgétaires, en recourant à des subventions, au contrôle des prix, à une meilleure surveillance des mouvements des produits, au soutien direct aux producteurs, à des exonérations de taxes, et à des aides et transferts ciblés aux ménages.

« Face à la flambée des prix, les Banques centrales ont dans leur ensemble procédé à un resserrement de leurs politiques monétaires respectives, ce qui rend de plus en plus onéreux les financements sur les marchés financiers internationaux », a-t-il souligné lors d’une session ordinaire du conseil des ministres de l’Economie et des Finances de l’UEMOA. La crise sécuritaire persistante dans la sous-région et la guerre russo-ukrainienne ont engendré une poussée inflationniste évaluée à 5,9 % en juillet 2022.

Lors de leurs travaux, le Conseil des ministres de l’Uemoa va procéder à titre exceptionnel, au renouvellement de l’exemption fiscale consentie par les Etats de l’UEMOA, en faveur des emprunts obligataires de la CRRH-UEMOA sur le marché financier régional.

Tamaltan Inès Sinkgaye