Dans son discours de clôture lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale, réunie pour le vote du Budget 2024, il a expliqué qu’en douze ans, cet argent a globalement servi notamment à payer les salaires et les primes des agents de l’Administration (au sens large, y compris le secteur parapublic) pour un montant de 7 387,51 milliards de FCFA.

Ce montant a servi aussi à assurer le fonctionnement de l’Administration et des services publics, y compris les structures hospitalières, les universités et les collectivités territoriales pour une enveloppe de 10 582 milliards de FCFA.

Ce montant englobe, a-t-il poursuivi, le paiement des bourses des étudiants (579,56 milliards FCFA) ; la subvention du monde rural (567,75 milliards FCFA), le carburant et l’électricité (1 431,6 milliards) et les denrées alimentaires de première nécessité (164,5 milliards en termes de subvention et de renonciation de recettes) ; la distribution des bourses de sécurité familiale à 354 951 ménages vulnérables, pour un montant cumulé de 201,735 milliards de FCFA.

Avec cet argent, a indiqué Mamadou Moustapha Bâ, a permis au gouvernement de doter le pays d’infrastructures et d’équipements dignes de ce nom pour un coût de 12 679,39 milliards FCFA.