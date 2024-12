Le ministre des finances et du Budget a déclaré que le code général des impôts, le code des douanes et le code des investissements seront introduits au plus tard en avril afin que les mesures fiscales soient en adéquation avec les réalités économiques et les secteurs de croissance du Sénégal.

Cheikh Diba d’indiquer, d’ailleurs, que les termes de référence et des comités dédiés ont été déployés pour assurer son application.

« Cependant nous comptons sur la digitalisation des services publics pour favoriser une interopérabilité renforcée entre les systèmes des impôts, douanes, et trésor pour une gestion plus fluide et transparente », a ajouté le ministre qui annonce la mise en place des centres de gestion agréés qui auront pour mission d’aider les opérateurs économiques à formaliser leurs activités non pas pour les alourdir de contraints mais pour permettre une meilleure visibilité de leurs opérations.

Ce processus, selon lui, vise à les intégrer dans l’économie formelle et les encourager à contribuer à l’effort national de consolidation fiscale.