Cet événement vise à promouvoir la digitalisation et ses opportunités pour le monde des affaires.

« L’intelligence artificielle doit être intégrée à nos solutions et jouer un rôle d’accompagnement pour les décideurs et les entreprises », a déclaré M. Mamert. Il a toutefois souligné que, malgré ses nombreux avantages, l’IA « ne remplacera jamais l’humain ».

Mickael Mina, également intervenant lors de cette présentation, a rappelé que l’IA s’est d’abord développée dans des domaines comme l’art, l’industrie, la science et la médecine. « Aujourd’hui, les études sont claires : l’intelligence artificielle s’impose progressivement dans la finance et la comptabilité », a-t-il affirmé.

Selon lui, l’IA permettra aux directions financières et comptables d’atteindre une plus grande précision et d’optimiser leurs opérations. Il estime que l’innovation technologique est essentielle pour renforcer la compétitivité des entreprises et les aider à faire face à la concurrence.

« Grâce à ces solutions basées sur l’IA, les collaborateurs, décideurs et dirigeants pourront prendre des décisions d’investissement au bon moment, tout en se libérant des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée », a conclu Maxime Mamert.