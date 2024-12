Le budget prévisionnel pour 2025 s’élève à 5.014,3 milliards de francs CFA en recettes et 6.614,8 milliards en dépenses, marquant des hausses respectives de 2 % et 14,9 % par rapport à 2024.

Le déficit budgétaire est prévu à 7,08 % du PIB, avec une croissance du PIB estimée à 8,8 % et une inflation de 1,9 %. Le budget 2025 inclut des recettes provenant des hydrocarbures estimées à 72,53 milliards de francs CFA, dont une part sera allouée à des fonds spéciaux pour l’avenir du pays.

Les prévisions du budget tiennent compte des impacts de tensions sociopolitiques et d’un ralentissement économique, mais également de l’essor du secteur pétrolier, avec des prévisions de production de pétrole atteignant 30 millions de barils en 2025.

Les recettes fiscales sont en hausse de 4,3 %, mais les recettes non fiscales connaissent une baisse de 9,5 %. Les dépenses sont particulièrement marquées par une augmentation des charges liées à la dette publique, ainsi que des dépenses de personnel et des acquisitions de biens et services.