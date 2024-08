Créée en 2016, la compagnie aérienne Air Sénégal traverse une zone de turbulence ces dernières années. Les difficultés se succèdent en dépit des 6 directeurs généraux qui se sont succédé en 6 ans.

Une situation qui ne cesse de s’aggraver et interpelle les autorités sénégalaises actuelles. De ce fait, lors d’un séminaire sur le système de transport qui s’est tenu à Diamniadio, ce 27 août, le ministre sénégalais en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et Aériens, Malick Ndiaye, a abordé la question. Pour lui, il est hors de question de déclarer faillite et de créer une nouvelle compagnie.

«Nous allons tout faire pour sauver Air Sénégal et redynamiser la compagnie aérienne de développer ce qu’on appelle la stratégie du holding. Air Sénégal est une compagnie qui doit porter un hub aérien, et non un aéroport », a-t-il souligné selon le site sikafinance. Pour lui, il s’agit d’une situation de crise exacerbée actuellement par d’énormes difficultés.

Selon le ministre, c’est la tutelle qui a suggéré à l’entreprise d’interrompre ses liaisons sur certaines lignes où elle fait des “trafics à perte.

» Une compagnie qui se limite qu’au transport de passagers, fait difficilement des bénéfices et ne peut être viable. Nous sommes en train de payer les dettes d’Air Sénégal au niveau national et international, car nous voulons tout faire pour remettre la compagnie sur pied « , a révélé M. Ndiaye.

La dette de la compagnie est estimée à près de 100 milliards FCFA. Ainsi, Air Sénégal a été obligée de procéder à la suspension de ses vols vers le Cameroun et le Gabon, à compter du 19 septembre prochain, dans le cadre d’une restructuration profonde. D’ailleurs, un conseil présidentiel consacré à la relance de la compagnie est prévu le mois prochain.

La compagnie Air Sénégal fait face également à une menace de réduction de sa Flotte. Ce sont les conséquences du différend avec la société américaine de leasing d’avions, Carlyle Aviation, qui a obtenu une décision de justice américaine autorisant la saisie de quatre de ses appareils. Cette décision fait suite à un impayé de près de 10 millions de dollars, une information qui a fait les choux des quotidiens nationaux et sites web ces derniers jours.