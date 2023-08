Pour faire de la pêche artisanale un secteur qui participe au renforcement de la sécurité alimentaire, l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPAS) par son secrétaire général, Abdoulaye Ndiaye: recommande aux pouvoirs publics et ses partenaires de mettre en avant la contribution de la pêche artisanale à la construction d’un avenir économiquement, socialement et écologiquement durable et d’améliorer sa contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition’’

Le SG de l’UNAPAS invite également les autorités sénégalaises à œuvrer pour la mise en place d’un cadre réglementaire offrant des garanties pour une exploitation durable des ressources halieutiques. M. Ndiaye souligne aussi l’urgence du développement d’une pêche écoresponsable. Il les invite également à sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de la contribution et du potentiel de la pêche artisanale dans le développement socio-économique du Sénégal.

Le Secrétaire général de l’UNAPAS a également fait part des difficultés que rencontre son secteur: ‘’Le secteur de la pêche au Sénégal est confronté depuis plusieurs années à des difficultés, une grave crise (…) maquée par un manque criant de poissons et des conflits entre parties prenantes’’