L’Egypte et l’Ethiopie sont les deux pays africains qui vont rejoindre les BRICS. En dehors d’eux, il y a l’Argentine, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. l’Iran et l’Argentine rejoignent aussi le groupe des pays émergents qui veut gagner en influence dans le monde.

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), réunis en sommet à Johannesburg, « vont accueillir dès janvier six nouveaux pays membres, dont l’Iran, a annoncé jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.” dans une conférence de presse conjointe des dirigeants des 5 nations qui composent jusqu’ici ce bloc.

“ Téhéran a salué sur X (ex-Twitter) un développement historique et un succès stratégique pour la politique étrangère du pays.” juste après l’annonce.

C’est une nouvelle qui s’ouvre dans l’établissement d’un nouvel ordre mondial.