Les BOA sont organisés chaque année pour récompenser et mettre en avant les startups et Pme françaises autour d’un concours avec un jury composé d’experts et d’investisseurs.

Le choix du Sénégal pour l’organisation de cette première édition en Afrique de l’Ouest, entre dans le cadre de la volonté des initiateurs de s’ouvrir davantage à l’international, avec une implication de la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), dont la mission est d’accompagner l’entrepreneuriat.

« C’est un immense honneur pour les Blue Ocean Awards de connecter l’écosystème innovation du Sénégal à nos écosystèmes développés à Paris, Bordeaux, Lyon depuis 2014 et en Afrique du Sud en 2021, avant d’y ajouter l’Inde en 2023 », s’est réjoui Alban Eral, Fondateur des Blue Ocean Awards et de BlueCity.

Selon lui, « le Sénégal tout comme l’Afrique du Sud est une terre d’innovations à fort impact sociétal qui valorise l’innovation responsable et inclusive, en s’appuyant sur une jeunesse très éduquée et à l’esprit entrepreneurial. Tout comme en Afrique du Sud en 2021, le tissu innovation sénégalaise semble donc prêt à porter un programme ambitieux comme BlueCity pour construire la Ville de demain inclusive ».

« La DER/FJ se félicite de pouvoir collaborer avec les initiateurs des Blue Ocean Awards et ainsi offrir de nouvelles opportunités au vivier de startups innovantes du Sénégal », a dit Mamadou Ndiaye, Directeur de promotion de l’entrepreneuriat à la DER/FJ.

Pour cette édition organisée en partenariat avec HEC Paris, l’Ambassade de France au Sénégal et la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), 10 finalistes parmi une centaine de candidatures sont passés devant un jury d’investisseurs internationaux.

« L’objectif c’était de choisir entre 10 startups ou entreprises à fort potentiel. Les quatre qui seront lauréate de cette première édition, j’avoue que c’était une tâche pas facile du tout parce qu’on a eu 10 très bons projets des entreprises mais à très fort potentiel donc qui répondent à des problématiques qu’on va dire sociétale ou en tout cas des problématiques qui nous interpellent tous donc le choix n’était absolument pas aisé, mais bon comme il faut choisir on a on a dû choisir », a expliqué Adama fayetal de Orange startup studio qui est un incubateur accélérateur de start-up du groupe Orange Sonatel.

Ainsi, quatre de ces entreprises ont été retenues pour bénéficier de financement. Il s’agit de African Puzzle, l’outil de productivité pour le plus grand nombre des travailleurs à savoir peu lettrés dans la Catégorie BABY, d’ART-PESOUNG qui évolue dans la construction et vente de toilettes écologiques en briques de terre compressée avec des fosses de méthanisation dans la Catégorie Sociétale, et dans la Catégorie Mentor : il y a NAWALI GROUP qui fait de l’accompagnement dans l’acquisition de biens immobiliers en Afrique en toute sécurité et LOGIDOO, une solution digitale qui rend possible le transport de colis en Afrique et en toute tranquillité.

Fatimata Diaw, Co-Fondatrice de Munngano-Connectt a déclaré avec enthousiasme : « ayant développé notre réseau d’affaires et de mise en relation entre la France et le Sénégal, c’est un honneur pour nous de participer, et de contribuer à la réussite de la 1ère édition des BOA au Sénégal. C’est un concept qui a déjà fait ses preuves auprès des startups de l’écosystème français et cette ouverture à l’international et notamment au Sénégal ne fait que réconforter notre mission de créer des synergies entre différents acteurs et écosystèmes. Les BOA contribueront à cette dynamique, et c’est avec plaisir que nous félicitons cette initiative ».

Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie pour sa part dit être heureux de pouvoir soutenir cette toute première édition internationale des Blue Ocean Awards, prestigieux concours de l’innovation initiés par l’INSEAD et HEC Paris. « Cette édition s’inscrit pleinement dans notre souhait de soutenir le développement de l’écosystème d’innovation et entrepreneurial particulièrement dynamique du Sénégal. C’est également une formidable opportunité pour rapprocher nos écosystèmes respectifs », a-t-il indiqué.

Depuis 2014, les Blue Ocean Awards récompensent et mettent en avant les entreprises du monde entier, start-ups ou ex-startups et PME qui ont mis en œuvre avec succès leur stratégie Océan Bleu. En huit ans, les Blue Ocean Awards sont devenus un prix prestigieux, en permettant à plus de 400 entreprises innovantes de présenter leurs projets devant un jury international d’investisseurs et de grandes entreprises.

Tamaltan Inès Sikngaye