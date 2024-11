L’Union européenne a décidé de ne pas renouveler l’accord avec le Sénégal pour le moment. Raison invoquée par Bruxelles : des défaillances dans la lutte contre la pêche illégale qui avait été notifiée à Dakar et qui n’ont pas été réparées.

« Les bateaux européens cesseront de pêcher dans la zone économique exclusive du Sénégal à partir du 17 novembre à minuit. Ces bateaux européens pourront continuer de pêcher ailleurs », a annoncé mardi 12 novembre l’ambassadeur de l’UE Jean-Marc Pisani, en invoquant l’existence d’accords entre l’Union et des pays voisins du Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie ou le Cap-Vert.

Il précise qu’« il ne serait pas cohérent pour l’Union européenne, qui a une politique de tolérance zéro à l’égard de la pêche INN [illicite, non déclarée et non réglementée], de renouveler un accord avec des pays qui ont été notifiés de ce type de difficultés .»

La Commission européenne avait adressé en mai ce qu’elle avait présenté comme un « carton jaune » au Sénégal, identifié comme « pays non coopératif » en matière de pêche illicite. Elle déplorait de « graves lacunes » et des « défaillances dans les dispositifs de suivi, contrôle et surveillance » pour les navires battant pavillon sénégalais dans les eaux extraterritoriales comme pour les navires étrangers au port de Dakar. Elle rapportait « des exportations illégales du Sénégal vers l’UE » et disait laisser à Dakar la possibilité de « réagir et remédier à la situation dans un délai raisonnable ».