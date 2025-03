Dans son discours de clôture à la réunion d’experts organisée en prélude à la cinquante-septième session de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, qui s’est tenue du 12 au 18 mars 2025 à Addis-Abeba (Ethiopie), Mme Morsy a déclaré « nous sommes à la croisée des chemins », soulignant les défis structurels auxquels l’Afrique est confrontée, notamment le faible niveau du commerce intra-africain, les lacunes persistantes en matière d’infrastructures et l’industrialisation limitée.

« Bien que ces obstacles soient importants, a-t-elle poursuivi, elle a affirmé qu’ils n’étaient pas insurmontables « parce qu’à côté de ces défis, il y a des opportunités ».

Dans un paysage mondial en évolution rapide, façonné par des dynamiques de pouvoir changeantes et des perturbations numériques, elle a indiqué que l’Afrique doit jouer un rôle proactif dans la construction de son avenir, la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) étant un instrument essentiel à cet égard.

« C’est notre chance de redéfinir la position économique de l’Afrique, d’amplifier notre voix sur les questions mondiales et de façonner les règles du commerce mondial et de la gouvernance économique », a-t-elle déclaré à propos de l’accord commercial.

Pour parvenir à une croissance économique durable, l’Afrique doit également donner la priorité aux investissements dans l’industrie locale et les chaînes de valeur régionales, a-t-elle insisté.

« Nous devons investir dans la fabrication locale, créer des chaînes de valeur régionales et transformer nos ressources ici même, dans les produits pharmaceutiques, la mobilité électrique, l’agro-industrie et au-delà. C’est ainsi que nous créerons des emplois. C’est ainsi que nous construirons une prospérité durable », a ajouté la Secrétaire exécutive adjointe (programmes) et économiste en chef de la CEA.

Notant que l’avenir du commerce est numérique, Mme Morsy a appelé à la mise en place d’un environnement propice à l’innovation numérique.

« Nous devons supprimer les obstacles au commerce électronique, harmoniser les systèmes de paiement numérique et accélérer la mise en œuvre du protocole de la zone de libre-échange des Amériques sur le commerce numérique. Investir dans l’infrastructure numérique n’est pas seulement intelligent, c’est essentiel », a-t-elle souligné.

Elle a également appelé à des efforts pour combler le déficit d’infrastructures et de connectivité, en déclarant : « Nous connaissons les chiffres. L’Afrique est confrontée à un déficit de financement des infrastructures de 170 milliards de dollars par an. Mais nous connaissons aussi les solutions. Nous devons adopter des financements innovants – partenariats public-privé, financement mixte, collaboration régionale. Nous avons besoin de routes, d’énergie et d’infrastructures numériques qui peuvent relier nos populations et débloquer nos marchés ».

Mme Morsy a également insisté sur la transformation numérique et la facilitation du commerce, soulignant que l’avenir du commerce est numérique,. « Nous devons supprimer les obstacles au commerce électronique, harmoniser les systèmes de paiement numérique et accélérer la mise en œuvre du protocole de la ZLECAf sur le commerce numérique.

« Investir dans l’infrastructure numérique n’est pas seulement intelligent, c’est essentiel. Il favorisera la transparence, réduira les coûts et ouvrira de nouveaux marchés aux entrepreneurs africains », a-t-elle ajouté.

Elle a également souligné la nécessité d’investir dans le développement du capital humain pour l’avenir du travail. »

« Le plus grand atout de l’Afrique ne se trouve pas sous terre, ni dans les produits de base. C’est notre peuple, notre jeunesse. Cela signifie qu’il faut renforcer l’éducation, la formation professionnelle et le développement des compétences, en particulier dans les secteurs qui définiront l’avenir : la fabrication de pointe, l’intelligence artificielle, la fintech et les énergies renouvelables. Lorsque nous donnons du pouvoir à nos jeunes, nous donnons du pouvoir à l’Afrique », a-t-elle ajouté.

Elle a conclu en appelant au renforcement de la stabilité macroéconomique et de la gouvernance, et a déclaré que « sans systèmes financiers solides, le progrès stagne. Nous avons entendu les appels au renforcement de la discipline budgétaire, à l’amélioration de la gestion de la dette, à l’élargissement de l’accès au financement privé et à la promotion de modèles de financement innovants, y compris le financement vert pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Mme Morsy a appelé les Africains à parler d’une seule voix pour réformer l’architecture financière mondiale et a exhorté les pays à « lutter contre les flux financiers illicites et à exiger un accès équitable aux capitaux mondiaux ».