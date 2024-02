En prélude à cet évènement, une conférence de presse en format hybride s’est tenue le lundi 12 février, animée par Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), et Mthuli Ncube, ministre zimbabwéen des finances, du développement économique et de la promotion des investissements pour informer les journalistes africains sur l’ordre du jour et les attentes de la prochaine COM2024.

Gatete a déclaré que la COM2024 était opportune, compte tenu de l’impact des multiples crises sur l’Afrique, y compris les impacts en cascade du changement climatique, la guerre contre l’Ukraine dans une ère post-covid.

La conférence, qui aura pour thème « Financer la transition vers des économies vertes inclusives en Afrique : impératifs, opportunités et options politiques », abordera les défis auxquels la plupart des pays sont confrontés et répondra à des questions cruciales sur les réformes de l’architecture financière mondiale, le G20, les coûts élevés du service de la dette et les opportunités offertes par l’économie verte et bleue, ainsi que sur la manière dont les innovations technologiques peuvent aider les pays à accélérer la mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063″, a-t-il déclaré.

Aux côtés des ministres des finances, des experts d’institutions financières clés telles que la Banque mondiale, Afreximbank, la Banque africaine de développement et le secteur privé fourniront des informations sur les financements concessionnels, les réformes fiscales, les marchés de capitaux, les ressources nationales et les politiques de développement.

Mthuli Ncube a rappelé que la plupart des pays africains sont de plus en plus confrontés à un endettement élevé, certains étant déjà en situation de surendettement. La conférence devrait donc trouver des solutions sur la manière dont les pays africains peuvent relever ces défis.

« La conférence des ministres discutera de la manière dont le continent peut apporter sa propre contribution aux discussions du G20, notamment en ce qui concerne la gouvernance des institutions financières. En outre, le Zimbabwe peut partager son expérience en matière de crédits carbone et d’opportunités de valorisation des minéraux et d’ajout de valeur, en particulier sur la manière dont ces ressources profitent aux communautés », a-t-il déclaré, soulignant que le Zimbabwe dispose d’un cadre solide en matière de bénéfices pour les communautés dans le domaine de ses ressources minérales.

« Nous attendons des participants qu’ils proposent des solutions sur la manière dont l’Afrique peut faire face aux chocs économiques incessants, sur la manière de mettre en œuvre La ZELECAF et de réformer l’architecture financière mondiale dans l’intérêt du continent », a déclaré M. Ncube.

La COM 2024 débutera par une réunion du Comité d’experts du 28 février au 1er mars ; des événements parallèles auront lieu les 2 et 3 mars et le segment ministériel clôturera la conférence les 4 et 5 mars 2024, qui sera officiellement ouverte par le Secrétaire exécutif de la CEA.

La conférence annuelle Adebayo Adedeji, donnée par l’un des plus grands experts africains en matière d’intelligence artificielle, James Manyika, portera également sur le thème suivant : « L’intelligence artificielle, moteur de l’économie et de la société africaines » : L’intelligence artificielle en tant que force motrice pour l’économie et la société africaines. En outre, le COM 2024 verra le lancement des conclusions préliminaires du rapport économique de la CEA sur l’Afrique.

Au cours de la réunion ministérielle, des tables rondes seront organisées sur des sous-thèmes clés : La réforme de l’architecture financière mondiale ; l’intersection de la dette, du climat et du développement en Afrique ; la technologie au service du développement de l’Afrique – tracer la voie d’un progrès technologique inclusif ; le commerce vert et l’avenir de l’Afrique ; l’action climatique, la zone de libre-échange continentale africaine et les chaînes d’approvisionnement mondiales en vue d’une transition durable.

Organisée chaque année par la CEA, la Conférence réunit les ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, les gouverneurs des banques centrales et les entités du système des Nations unies.

En outre, des institutions financières panafricaines, des représentants de la jeunesse, des institutions universitaires et de recherche africaine, des partenaires de développement, des organisations intergouvernementales et d’autres acteurs clés y participeront chaque année pour échanger des points de vue sur l’état de l’évolution économique et sociale en Afrique.