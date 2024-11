A l’ouverture des travaux, le directeur exécutif du Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la Cédéao (CEREEC), Francis Semporé, a exhorté les participants à formuler des recommandations pertinentes susceptibles d’améliorer la mise en œuvre efficace du SIGMAT en Afrique de l’Ouest.

« Grâce au SIGMAT, l’Afrique de l’Ouest est prête à stimuler l’intégration commerciale et l’interconnectivité des systèmes douaniers nationaux pour améliorer la fluidité des mouvements transfrontaliers des marchandises. Le SIGMAT est un outil polyvalent qui peut être adapté à diverses situations et peut être utilisé pour gérer les différents types de transit : transit international, transit interne, transport multimodal, etc. », a-t-il déclaré Semporé, par ailleurs représentant résident par intérim du président de la Commission de la Cédéao au Cabo Verde,

Pour sa part, le directeur des Douanes du Cabo Verde, Osvaldo Rocha, rappelle « le SIGMAT représente un outil essentiel pour moderniser nos administrations douanières, simplifiant et harmonisant les procédures de transit douanes et promouvoir une plus grande efficacité dans le transport de marchandises dans notre région. Cette initiative est une réponse directe aux besoins des Etats membres de la Cédéao, offrant une plateforme technologique intégrée pour améliorer le contrôle et la sécurité dans les échanges commerciaux le long des corridors de transit existants en Afrique de l’Ouest» ; a-t-il laissé entendre.

Ainsi, il ajoutera que « le Cap-Vert fera également un pas en avant, notamment avec la mise en œuvre du SIGMAT Mobile, qui a été identifié comme la solution la plus adaptée à notre contexte spécifique. Avec un trafic inter-îles important, notre réalité est particulière et nécessite un système agile et flexible pour soutenir les opérations de contrôle douanier entre les îles et entre nos entrepôts et points de contrôle. »

Le chef du Programme d’appui à la Commission de la Cédéao dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Bernard Tayoh, lui s’est félici-té de la participation de la GIZ à l’initiative SIGMAT dès le début et d’avoir collaboré avec ladite Commission pour sa conceptualisation, le développement de son prototype, ses versions statistiques et mobiles ainsi que pour son lancement.