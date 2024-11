Selon le communiqué parvenu à Réussir, le forum va réunir les acteurs du secteur des infrastructures de transport, des représentants gouvernementaux, des institutions multilatérales, des investisseurs privés, des spécialistes en ingénierie et financement et des décideurs politiques. Alors environs 400 participants se pencheront sur le Thème « Infrastructures de transport en Afrique : briser les obstacles, construire l’avenir ! »

Ces derniers aborderont également « la question persistante du financement, les impératifs d’intégration économique et régionale, les défis de la mobilité urbaine, le désenclavement des zones rurales, le développement des corridors régionaux, ainsi que les enjeux de souveraineté liés à la préférence nationale et au renforcement du tissu industriel local. »

L’objectif principal, poursuit le document est « de favoriser une transformation structurelle des infrastructures de transport en Afrique en trouvant des solutions novatrices en réponse aux besoins croissants de connectivité et à renforcer la résilience du continent face aux défis économiques et climatiques.

Ainsi, les participants pourront s’inspirer du modèle du Sénégal « qui est une vitrine en Afrique de l’Ouest en matière d’infrastructures de transport, pour avoir investi massivement dans le développement de ses réseaux terrestres, maritimes et aériens. Voilà ce qui permet à ce pays de s’imposer comme un pivot stratégique pour la logistique régionale, stimulant ainsi l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest. »

« En reconnaissance des efforts remarquables du Sénégal, nous avons choisi ce pays pour accueillir cette édition du Africa Infrastructures Forum. Ce choix reflète l’engagement du Sénégal et sa position comme modèle de réussite en matière d’infrastructures. Ce forum sera une plateforme essentielle pour examiner l’ensemble des nombreux défis et enjeux dans ce domaine », ont déclaré les organisateurs.

One Africa Forums qui se veut leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord de l’Ouest et Centrale s’engage à promouvoir la coopération sud-sud et à favoriser l’investissement et le développement de secteurs stratégiques. Elle compte plus de 100.000 dirigeants africains et a déjà organisé plus de 200 forums en présentiels spécialisés dans le domaine de la santé, l’agriculture, les TIC, la banque, la poste, les infrastructures, les ports, l’agriculture, les marchés de capitaux, les systèmes de paiement etc. Ce, dans plus de 20 pays africains.