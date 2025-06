C’est dans ce contexte, que CINU Dakar et le Club de Réflexion et d’Action Citoyenne (CRAC) organisent un panel à Bargny (29 km de Dakar) ce jeudi 12 juin 2025, en marge de la Conférence des Nations Unies sur l’océan à Nice.

Ce forum, axé sur le thème « Pollution plastique : Partages d’expériences et de pratiques pour des engagements transformateurs au Sénégal », s’inscrit pleinement dans les objectifs du Développement Durable (ODD 14), qui vise à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.

Le Sénégal peut être fier d’un nouveau pas vers la protection de ses côtes, note le communiqué, rappelant que le 7 juin, la commune de Yoff à Dakar, a officiellement rejoint la Coalition des Villes et Régions Côtières, une initiative internationale engagée dans la préservation des littoraux et de la biodiversité marine.

Les organisateurs du panel de Bargny signalent qu’il s’agit d’une contribution directement liée à l’ODD 14 en réduisant la pollution marine, notamment celle liée aux plastiques et en préservant les écosystèmes côtiers à travers la lutte contre l’érosion et les impacts du changement climatique. Autre point d’action de cette coalition, l’économie bleue avec à la clé des solutions de financement durable et enfin la mobilisation des acteurs autour d’actions concrètes.

L’organisation du panel à Bargny reflète cette dynamique, note le communique, révélant qu’à cette occasion, élus, experts, militants et citoyens seront réunis pour échanger sur les solutions concrètes et les pratiques innovantes permettant de réduire la pollution plastique.

Ces discussions permettront de mieux comprendre les processus de collecte, de recyclage et de transformation des déchets plastiques à travers des circuits permettant leur réutilisation tout en s’inscrivant dans une économie dite circulaire.

L’ODD 14 rappelle que les océans sont essentiels à la planète et aux populations. Chaque action locale, chaque engagement collectif rapproche le Sénégal d’un avenir où ses littoraux seront protégés et sa biodiversité préservée.