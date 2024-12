Ces dettes soulignent une dépendance importante au financement extérieur pour stabiliser les économies en période de crise.

Tout en offrant un allègement budgétaire, les prêts du FMI sont assortis de conditions strictes qui influencent les politiques nationales. Des mesures telles que la suppression des subventions, les ajustements monétaires et les plans d’austérité accompagnent souvent le financement, suscitant des débats sur leur impact à long terme.

Les critiques affirment que ces programmes d’ajustement structurel limitent les dépenses dans des secteurs critiques comme la santé, l’éducation et les infrastructures, ce qui suscite des inquiétudes quant à la viabilité de la dette et à la résilience économique.

Alors que ces pays s’efforcent d’équilibrer leurs besoins budgétaires et leurs priorités de développement, la dette croissante envers le FMI met en évidence les complexités de la dépendance à l’aide financière extérieure.

Selon le FMI, voici les 10 pays africains ayant le plus de crédits auprès du FMI en date du 2 décembre 2024.

1. Égypte

L’Égypte arrive en tête de liste avec un encours de crédit auprès du FMI de 9,45 milliards de dollars. La dépendance du pays au financement du FMI met en évidence les défis auxquels il est confronté pour assurer sa stabilité budgétaire et économique.

2. Kenya

La dette du Kenya envers le FMI s’élève à 3,02 milliards de dollars. Le pays continue de lutter contre les réformes économiques visant à stimuler la croissance tout en gérant ses obligations en matière de dette.

3. Angola

L’Angola occupe la troisième position, avec une dette de 2,99 milliards de dollars. Le pays compte sur le soutien du FMI pour faire face aux effets des fluctuations des prix du pétrole et diversifier son économie.

4. Ghana

Avec une dette envers le FMI de 2,25 milliards de dollars, le Ghana se concentre sur le respect de ses obligations financières tout en mettant en œuvre des politiques visant à stabiliser sa monnaie et à améliorer la résilience économique.

5. Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire a une dette envers le FMI de 2,19 milliards de dollars. La stratégie financière du pays comprend la mobilisation de fonds internationaux pour soutenir ses projets d’infrastructure et de développement.

6. République démocratique du Congo (RDC)

La dette de la RDC envers le FMI s’élève à 1,6 milliard de dollars. Ces fonds sont essentiels pour relever les défis économiques de l’un des pays les plus grands et les plus riches en ressources d’Afrique.

7. Éthiopie

L’Éthiopie doit 1,31 milliard de dollars au FMI. Le pays mène des réformes économiques et des efforts de relance tout en s’attaquant aux conflits internes qui ont eu un impact sur sa trajectoire économique.

8. Afrique du Sud

La dette de l’Afrique du Sud envers le FMI s’élève à 1,14 milliard de dollars. Cela fait partie des efforts plus vastes visant à se remettre des perturbations économiques et à parvenir à une croissance durable.

9. Cameroun

La dette en cours du Cameroun, d’un montant de 1,13 milliard de dollars, reflète son engagement continu auprès du FMI pour renforcer sa position budgétaire et soutenir les secteurs clés.

10. Sénégal

Le Sénégal complète la liste avec 1,11 milliard de dollars dus au FMI. L’objectif du pays est de tirer parti de ces fonds pour des initiatives de développement et la stabilité économique.