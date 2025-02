La séance, présidée par M. Cheikh DIBA, Ministre des Finances et du Budget, s’inscrit dans une dynamique de transparence vis-à-vis des partenaires économiques du Sénégal et de dialogue permanent et constructif avec ces derniers.

Elle a réuni 371 participants, comprenant des investisseurs internationaux, en majorité anglo-saxons, américains et européens.

« Cet exercice traduit également une volonté de bâtir une gouvernance financière solide et crédible », indique un communiqué du Ministère des Finances et du Budget.

Le Sénégal a amorcé une transformation profonde de son cadre macroéconomique, en cohérence avec les objectifs stratégiques définis dans l’agenda national de transformation “Vision Sénégal 2050”, qui ambitionne de faire du pays une nation souveraine, juste et prospère, rappelle le texte.

Dans cette optique, poursuit le communiqué, le Ministre des Finances et du Budget a exposé aux investisseurs les défis liés à la gestion des finances publiques relevés par la Cour des Comptes et les réponses apportées par le Gouvernement.

« La correction des écarts identifiés sera adressée notamment par l’amélioration des mécanismes de contrôle budgétaire, l’optimisation de la gestion de la dette publique, le renforcement de la fiabilité des statistiques de finances publiques et la mise en place d’un système d’information intégré pour une digitalisation des opérations et une meilleure traçabilité des finances de l’État », souligne le texte.

Selon le communiqué, l’objectif visé par le Gouvernement est d’assurer un assainissement progressif des finances du pays tout en soutenant les ambitions de développement économique.

Le Sénégal poursuit ainsi son objectif de réduction du déficit budgétaire, avec une trajectoire de consolidation crédible visant à ramener ce déficit à 7,1% du PIB en 2025, puis à 5% en 2026, pour atteindre 3% d’ici 2027.

Le Ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh DIBA, s’est prêté à l’exercice de réponse aux interrogations des participants en apportant des éclaircissements sur les mesures prises pour garantir une exécution budgétaire rigoureuse et renforcer la transparence des finances publiques.

Il a également tenu à rappeler que l’État continuera à considérer favorablement les opportunités de gestion active de sa dette, conformément à sa stratégie de gestion de la dette à moyen terme.

Les perspectives de croissance induites par l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, la maîtrise du déficit avec la trajectoire de consolidation et le recours aux instruments de financement innovants permettront d’infléchir le ratio d’endettement.

Le gouvernement sénégalais reste pleinement mobilisé pour instaurer un dialogue permanent avec ses partenaires financiers et poursuivre les réformes nécessaires à la consolidation d’une économie compétitive pour concrétiser tout ce potentiel, selon le communiqué du MFB.