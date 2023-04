L’agriculture joue un rôle important dans l’économie sénégalaise. Toutefois, elle peine à satisfaire tous les besoins nutritionnels des populations. Pour répondre aux multiples défis auxquels fait face le secteur agricole, la Délégation de l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes avec la coopération de Luxembourg vont ensemble investir plus 2 milliards 600 millions dans les zones : Fatick, Foundiougne, Nioro, Saint louis Dagana et Podor.

Le programme de renforcement de la sécurité alimentaire de la DER/FJ conjointement mené avec la Coopération de Luxembourg, va se déployer sur 18 mois et va créer plus de 2000 emplois au Sénégal. Selon Mme Mame Aby SEYE, Déléguée Générale de la DER, ce programme « va permettre d’accroître l’entreprenariat dans le secteur agricole. »

Le tableau dépeint par Mme Seye quant à la situation alimentaire des sénégalais n’est guère reluisant: « au Sénégal, une personne sur six soit 16% de la population est menacée par l’insécurité alimentaire faible ou modérée. En plus, seuls 42% de la population parviennent réellement à satisfaire leur besoin alimentaire. » a-t-elle souligné.

Ce programme vient à point nommé pour corriger le tir. La DER y participe à hauteur de 800 millions de FCFA sur fonds propres. La Coopération luxembourgeoise qui pourvoit au reste de son budget d’exécution apprécie les liens tenus, établis entre elle et le Sénégal pour limiter l’insécurité alimentaire.

« Ce partenariat pour nous coche un certain nombre de case dans ce que nous recherchons au Sénégal. Il y a une situation d’insécurité alimentaire qui s’est empirée pendant la période du Covid et aggravé par l’invasion russe en Ukraine, où le Sénégal s’approvisionnait tant en céréales qu’en fertilisant. » a fait savoir l’ambassadeur de Luxembourg, S.E. Georges TERNES.

Pour répondre à ce problème, la coopération de Luxembourg va puiser dans son passé agraire aux fins de partager son expérience avec le Sénégal.