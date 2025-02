Doté d’un fonds total de 5,9 millions de dollars, ce prix prestigieux vise à récompenser des solutions concrètes ayant un impact significatif sur les communautés locales à travers le monde.

Depuis 17 ans, le Prix Zayed pour le Développement Durable a contribué à l’amélioration des conditions de vie de 407 millions de personnes à l’échelle mondiale. Il s’adresse en priorité aux petites et moyennes entreprises (PME), aux organisations à but non lucratif et aux établissements éducatifs, et récompense les initiatives dans six catégories essentielles : Santé,Alimentation, Énergie, Accès à l’eau, Action climatique et Collèges du monde.



Lors du cycle 2024, le prix a reçu 5 980 candidatures provenant de 156 pays, illustrant un engagement croissant pour le développement durable à travers le globe.

Pour 2026, le Prix Zayed souhaite exploiter la synergie entre innovation technologique, ingéniosité humaine et vision stratégique – un concept baptisé « Nexus of Next ». L’objectif est d’accélérer le progrès à l’échelle mondiale en soutenant des solutions innovantes qui placent l’humain au cœur du développement durable.

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées des Émirats Arabes Unis et Directeur Général du Prix Zayed pour le Développement Durable, souligne : « Le Prix Zayed honore la vision de Cheikh Zayed en mettant en avant des projets qui intègrent les nouvelles technologies pour améliorer la vie des communautés locales et favoriser la prospérité mondiale. »

Une Récompense d’Exception pour Chaque Catégorie

Chaque lauréat des cinq catégories principales recevra une dotation d’un million de dollars afin de développer son projet. Dans la catégorie « Collèges du monde », six institutions éducatives issues de différentes régions pourront bénéficier chacune d’un financement allant jusqu’à 150 000 dollars.

Ces fonds ont déjà permis des avancées concrètes, telles que l’amélioration de l’accès aux soins en Asie du Sud-Est ou encore la lutte contre la pauvreté alimentaire en Afrique subsaharienne.

Les résultats seront annoncés lors d’une prestigieuse cérémonie de remise des prix prévue pour fin 2026.

Un Prix Accessible à Tous

Pour favoriser une participation mondiale, le Prix Zayed accepte les candidatures en plusieurs langues, dont l’arabe, le chinois, l’anglais, le français, le russe, l’espagnol et le portugais. Les candidats des catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Action climatique doivent démontrer comment leur solution améliore les conditions de vie et propose une vision durable. Pour la catégorie Collèges du monde, les projets doivent être menés par des étudiants et proposer des approches innovantes aux défis du développement durable.

Avec ce nouvel appel à projets, le Prix Zayed pour le Développement Durable réaffirme son ambition de soutenir des initiatives porteuses de changements et de contribuer à un avenir plus durable pour tous.