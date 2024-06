Dans le cadre du sommet Gavi, l’alliance sur le vaccin, les deux présidents ont eu un entretien et à la suite de cela Emmanuel Macron président de la République française a posté sur Twitter « bienvenue à Paris, Président Bassirou Diomaye Faye après notre première rencontre, j’en suis convaincu : nous allons donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, unis par des valeurs démocratiques communes et des liens humains indéfectibles » .

Un message qui en dit long sur les partenariats à venir entre ces deux pays liés par l’histoire