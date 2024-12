Bassirou Diomaye Faye va répondre, ainsi à une invitation de son homologue mauritanien, par ailleurs président de l’Union Africaine, Cheikh El Ghazouani.

Les services de la communication de la présidence renseignent à travers leurs réseaux sociaux que « cette conférence sera l’occasion pour les chefs d’Etat membres de l’UA de trouver des solutions pour renforcer les établissements d’enseignement supérieur africains pour former des diplômés prêts à diriger dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. La nécessité d’accroître et d’investir dans l’accès à l’éducation devrait également être un sujet important. »

Sous le thème : « Une Afrique éduquée pour le 21e siècle : Construire des systèmes éducatifs forts pour améliorer la qualité, la pertinence et l’accès à l’apprentissage inclusif tout au long de la vie en Afrique », cette rencontre continentale de l’Union africaine sur l’éducation, la jeunesse et la réinsertion professionnelle, démarre d’aujourd’hui au Centre international de conférences « Al-Mourabitounes .»