Au nombre de quatre (4), ces chantiers portent sur la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre-ensemble ; la refondation des institutions ;

l’allègement sensible du coût de la vie pour alléger les fardeaux du quotidien et la tenue des concertations nationales inclusives sectorielles sur l’évaluation et la relance des politiques publiques.

Il s’est engagé à « gouverner avec humilité, dans la transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles », ceci, « pour donner corps à l’immense espoir suscité par notre projet et donner corps aux aspirations ».

Bassirou Diomaye Faye, crédité de 57 % des suffrages, selon les premières tendances a lancé un appel à ses « frères et sœurs africains » pour « qu’ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l’intégration dans la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques ».

A l’endroit de la communauté internationale, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, il a assuré que « le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l’allié sûr et fiable pour tout partenaire qui s’engagera, avec nous, dans une coopération vertueuse et respectueuse ».

Il a, en outre, annoncé qu’il mettra en place son premier gouvernement « dans les prochains jours », qui, a-t-il dit, sera composé d’hommes et de femmes de valeur et de vertu, de Sénégalaises et Sénégalais de l’intérieur et de la diaspora connus pour leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme ».